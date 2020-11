MARKT USA/Wall Street mit Verschnaufpause nach Rekordjagd

Nach der Rekordjagd am Dienstag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen. Im Vorfeld des Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag könnten allerdings im Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzen. Die anhaltende Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen und der nun in geregelten Bahnen verlaufende Übergabeprozess an den Wahlsieger Joe Biden hatten den Dow-Jones-Index am Vortag erstmals über die Marke von 30.000 Punkte steigen lassen.

"Wir sind sicherlich in einer viel optimistischeren Position als noch vor einigen Wochen", so Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. "Der Markt versucht, zwischen den kurzfristigen Aussichten einer Winterwelle von Covid-Fällen und den aufgrund der Impfstoffe mittelfristig positiveren Aussichten auszubalancieren. Doch die mittelfristigen Aussichten sind weiter mit Unsicherheiten behaftet", ergänzt die Teilnehmerin.

Aktuell geht es für den Future auf den S&P-500 um 0,1 Prozent nach unten. Für Bewegung könnte eine ganze Flut von US-Konjunkturdaten sorgen. Hier dürften die Investoren vor allem auf die zweite Lesung des BIP für das dritte Quartal, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober schauen. Im Verlauf folgt dann noch das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang November.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von HP und Dell im Fokus stehen. Der PC-Hersteller HP hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Dividende im Geschäftsjahr 2020/21 um 10 Prozent zu steigern. Die Aktie steigt vorbörslich um 5,7 Prozent.

Die Dell-Aktie zeigt sich unverändert. Auch hier wurden die Marktprognosen übertroffen, doch machte der Konzern keine Angaben über die Abspaltung der Tochter VMware. Diese legte ebenfalls Quartalszahlen vor. Der Hersteller von Cloud-Software hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen und seinen Jahresausblick angehoben. Die Anleger dürften hier Gewinne mitnehmen, da die Aktie zuletzt zugelegt hat. Die Titel verlieren 0,3 Prozent.

November 25, 2020 06:12 ET (11:12 GMT)