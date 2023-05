MARKT USA/Wall Street mit verunsicherten Anlegern leichter erwartet

Nach der Kaufzurückhaltung der Anleger am Vortag dürfte die Wall Street am Dienstag zur Schwäche neigen. Der Aktienterminmarkt deutet eine etwas leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt an. Es mangele an positiven Impulsen und vor den Verbraucherpreisdaten am Mittwoch steige die Nervosität, heißt es im Handel. Nur bei weiter sinkenden Inflationsraten dürfte die von der US-Notenbank angedeutete Zinspause umgesetzt werden. Sollten die Daten eine anziehende Teuerung offenbaren, müssten Anleger ihre Zinsannahmen anpassen, was dann fast sicher zulasten des Aktienmarkts ginge, so Stimmen im Handel.

Zudem droht den USA weiterhin ein Zahlungsausfall, sollte es zu keiner Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze kommen. Am Dienstag gibt es dazu im Weißen Haus ein Spitzentreffen unter anderem mit dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Kevin McCarthy. "Der Wohlfühlfaktor hat sich verflüchtigt, da Anleger auf die nächsten Konjunkturdaten warten, während die Sorgen über einen Zahlungsausfall der USA wieder zunehmen", sagt Chefmarktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Und auch die Rezessionssorgen erhalten neue Nahrung. Die chinesischen Außenhandelsdaten für April offenbaren mit Blick auf schwache Importe eine lahmende Binnenkonjunktur in China. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die Annahme einer nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen durchstartenden Konjunktur in China möglicherweise zu optimistisch ist.

