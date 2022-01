MARKT USA/Wall Street nach Fed-Aussagen weiter im Abwärtsmodus

Die Wall Street dürfte am Donnerstag an die Verluste im späten Vortagesgeschäft anknüpfen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Falkenhaft eingestufte Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hatten die US-Börsen im späten Handel ins Minus gedrückt. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank selbst überraschte nicht, die Kommentare von Powell dagegen schon. Denn Powell wollte die Vorstellung nicht ausschließen, dass auf jeder Sitzung Zinserhöhungen kommen könnten. Zudem betonte er, dass die Fed "flink" sein müsse bei der Bekämpfung der Inflation. Dass die Möglichkeit von Zinsanhebungen nach Ansicht von Powell den Arbeitsmarkt nicht belastet, nennt Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors einen "echten Tritt in die Magengrube des Marktes."

January 27, 2022 06:22 ET (11:22 GMT)