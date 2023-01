MARKT USA/Wall Street nach Feiertagspause knapp behauptet erwartet

Aktien in diesem Artikel Tesla 115,04 EUR

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Handelswoche kleine Verluste ab. Nachdem die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, tendieren die Futures auf die großen Aktienindizes am Dienstag vorbörslich knapp behauptet.

Nach dem positiven Jahresauftakt sei wohl erst einmal die Luft raus, vermuten Marktteilnehmer. Sie hoffen auf neue Impulse durch die Bilanzsaison. Am Dienstag werden mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere US-Großbanken Zahlen zum vierten Geschäftsquartal veröffentlichen.

Auf der Agenda der Konjunkturdaten steht nur der Empire State Manufacturing Index. Volkswirte schätzen, dass sich der Index im Januar auf einen Stand von minus 7 erholt hat, nachdem er im Dezember bei minus 11,2 stand.

Unter den Einzelwerten fallen Xpeng vorbörslich um 3,5 Prozent. Der chinesische Elektroautohersteller sieht sich gezwungen, dem Beispiel von Tesla zu folgen und ebenfalls die Preise zu senken. Das Basismodell G3i verkauft Xpeng künftig 12,5 Prozent billiger.

Derweil muss Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag vor Gericht erscheinen. Ihm wird Kursmanipulation vorgeworfen, nachdem er 2018 Twitter-Nachrichten absetzte, in denen er die Möglichkeit erörterte, Tesla von der Börse zu nehmen. Die Tesla-Aktie zeigt sich etwas fester.

