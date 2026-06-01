MARKT USA/Wall Street seitwärts erwartet - HPE mit Kurssprung

Die US-Börsen dürften nach ihrer jüngsten Rekordjagd erst einmal durchatmen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert bis knapp behauptet. Händler verweisen auf die verworrene Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Berichten zufolge hat der Iran die Friedensverhandlungen mit den USA nach neuen israelischen Militärschlägen gegen die Hisbollah im Libanon abgebrochen. US-Präsident Donald Trump behauptete jedoch, die Verhandlungen liefen weiter, und der israelische Ministerpräsident Netanjahu habe die Angriffe im Libanon beendet.

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Die Ölpreise, die am Montag deutlicher gestiegen waren, kommen am Dienstag wieder etwas zurück. Der Preis für ein Barrel Brent sinkt aktuell um gut 2 Prozent auf rund 93 Dollar. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen auch Inflationssorgen nach. Am Anleihemarkt fallen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Der Dollar wertet leicht ab; der Dollar-Index sinkt um 0,1 Prozent. Der Goldpreis legt um 0,9 Prozent auf 4.524 Dollar je Feinunze zu.

Konjunkturseitig werden am Dienstag Daten zu den offenen Stellen aus dem April veröffentlicht. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) macht vorbörslich einen Sprung von 27 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat starke Zahlen zu seinem zweiten Geschäftsquartal vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahres früher erreichen als bislang geplant. Seinen Optimismus stützt HPE auf die solide Nachfrage nach KI-Datenzentren.

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Der Kurs der Google-Mutter Alphabet fällt um 2,5 Prozent. Das Unternehmen will über Aktienverkäufe 80 Milliarden Dollar einnehmen. Mit dem Geld will Alphabet die Erweiterung von Rechenzentren finanzieren.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 05:37 ET (09:37 GMT)