MARKT USA/Wall Street überraschend optimistisch vor Fed-Entscheid

Die US-Börsen dürften etwas fester ist die Woche der Notenbanken gehen und erneut die höchsten Stände seit zehn Monaten anpeilen. Zwar liegt das Hauptaugenmerk auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte, aber daneben werden sich in der laufenden Woche auch die EZB sowie die japanische und chinesische Zentralbank zu ihrer Geldpolitik äußern. Aktuell wird eine Zinspause in den USA mit einer Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent eingepreist. Die aktuell bullische Stimmung werde in den kommenden Tagen einer harten Probe unterzogen, heißt es mahnend im Handel. Denn schon am Dienstag könnte die Stimmung mit Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA kippen. Der Markt rechne fest mit einem weiteren Sinken der noch immer viel zu hohen Inflation. Nur so sei mittelfristig mit einem Ende des Zinserhöhungspfades der Fed zu rechnen.

Diese Spekulation stelle eine der Haupttriebfedern der aktuellen Börsenrally, die durch die wirtschaftliche Entwicklung kaum zu rechtfertigen sei, heißt es weiter. Andere Börsianer verweisen mit Blick auf die Fed auf die jüngst überraschenden Zinserhöhungen in Australien und Kanada und unterstreichen, dass eine Zinspause in den USA nicht in Stein gemeißelt sei. "(...) niemand ist sich sicher, dass die Rally anhalten wird, da die Fed die Zinssätze seit vergangenem Jahr im Rekordtempo angehoben hat, was zum Zusammenbruch einiger regionaler US-Banken geführt hat", warnt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank vor übertriebenem Optimismus.

June 12, 2023