MARKT USA/Wall Street vor Arbeitsmarktdaten kaum verändert erwartet

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Am Vortag waren Dow Jones und S&P-500 auf Rekordstände gestiegen, nachdem die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren und Zinserhöhungsängste gemildert hatten. Ganz ausräumen konnten die Daten die Befürchtungen der Anleger jedoch nicht, dass die US-Notenbank schon bald damit beginnt, ihre Geldpolitik zu straffen.

Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed könnten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben, die eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht werden. Ökonomen prognostizieren, dass die Zahl der Anträge im Vergleich zur Vorwoche leicht zurückgegangen ist. Sollte sich der im Juli verzeichnete rasante Stellenaufbau in der ersten Augustwoche fortgesetzt haben, könnten Erwartungen neue Nahrung erhalten, dass die Notenbank schon in naher Zukunft die geldpolitischen Zügel anzieht.

Außer den Erstanträgen werden noch die Erzeugerpreise aus dem Juli veröffentlicht. Wie schon bei den Verbraucherpreisen vom Vortag wird hier ein langsamerer Anstieg auf Monatssicht als im Juni erwartet.

Unterstützung erhalten die Aktienmärkte jedoch von der bislang gut verlaufenen Bilanzsaison. Überdies verspricht das billionenschwere Infrastrukturpaket der US-Regierung den heimischen Unternehmen Staatsaufträge und eine weiterhin gute Ertragslage.

Unter den Einzelwerten fallen die an der Nyse gelisteten Aktien des südkoreanischen E-Commerce-Unternehmens Coupang vorbörslich um 6,2 Prozent. Das Quartalsergebnis der Gesellschaft war von einer Sonderbelastung infolge eines Brands in einer Niederlassung um 300 Dollar geschmälert worden.

August 12, 2021 06:32 ET (10:32 GMT)