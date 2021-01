MARKT USA/Wall Street vor Beginn mit Abgaben

Nach den Allzeithochs am Vortag steigt an der Wall Street am Dienstag die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen. Bereits an den asiatischen Börsen war diese Neigung sehr ausgeprägt. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Berichtsperiode: Noch vor der Startglocke werden Verizon, General Electric, 3M, Raytheon Technologies, American Express und Lockheed Martin Geschäftszahlen vorlegen. Starbucks, Microsoft, AMD und Texas Instruments folgen nach Handelsschluss.

Neben der Berichtsperiode macht die Corona-Pandemie Anlegern weiter zu schaffen. Neue und infektiösere Virusvarianten sowie Hürden, auf die das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden in der Legislative stößt, bremsen die Risikoneigung unter Investoren. Erste Stimmen sehen die Verabschiedung des Programms nicht vor März. Auch die stockenden Impfungen mit den neuen Schlagzeilen über Lieferengpässe der Pharmahersteller und möglicherweise niedrigere Wirksamkeiten als ursprünglich erhofft tun ihr übriges und bremsen den Aktienmarkt.

Die Aktien von Gamestop sind weiter nicht zu stoppen und springen um weitere 17 Prozent nach oben. Bullisch gestimmte Privatanleger fahren in den Sozialen Medien seit Wochen eine Kampagne zugunsten der Aktie. Seit Jahresbeginn hat der Kurs des Einzelhändlers für Videospiele bereits über 300 Prozent zugelegt.

