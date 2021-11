MARKT USA/Wall Street vor Biden-Xi-Gipfel leicht optimistisch

An der Wall Street deuten sich am Montag leichte Aufschläge an. Laut Händlern ruhen Hoffnungen auf dem virtuellen Gipfeltreffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden am späten Montagabend. Nach der Vereinbarung auf dem Klimagipfel in Glasgow zur Zusammenarbeit beim Klimaschutz der beiden Staaten setzten Anleger auf eine weitere Annäherung im angespannten Verhältnis, heißt es. Das betrifft insbesondere Handelsfragen.

Gerade vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation wird die Frage, wer künftig die US-Notenbank führen wird, immer bedeutsamer. Laut einem Bericht scheint Biden noch zwischen Amtsinhaber Jerome Powell oder der als geldpolitischen Taube geltenden Fed-Gouverneurin Lael Brainard zu schwanken. Deren Chancen waren zuletzt gestiegen. Insgesamt sprechen Händler von einer Erleichterung über die unerwartet positiv verlaufende Berichtsperiode der Unternehmen, die für eine positive Grundstimmung an der Wall Street sorge. "Anleger waren ziemlich besorgt über die Ergebnisse des dritten Quartals, aber wir haben diese sehr gut überstanden", sagt Investmentstratege Edward Smith von Rathbone Investment Management.

