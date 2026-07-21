MARKT USA/Wall Street vor Erholung dank sinkender Ölpreise

21.07.26 11:17 Uhr

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag eine Erholungsbewegung ab, vor allem bei den Technologiewerten. Der S&P-Future gewinnt vorbörslich 0,5 Prozent, der Nasdaq-Future rückt um 1,3 Prozent vor. Übergeordnet lasteten zwar nach wie vor der Iran-Krieg und Zweifel an der Tragfähigkeit der hohen KI-Investitionen auf der Stimmung, doch würden die jüngsten Verluste auch schon zum Wiedereinstieg genutzt, berichten Marktbeobachter. Sie verweisen auch auf Vermittlungsbemühungen von Drittstaaten mit dem Ziel einer Feuerpause.

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Unterstützung kommt von leicht sinkenden Ölpreisen. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 0,6 Prozent auf 88,70 Euro. Entspannung liefert auch die Zinsseite. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt um 1 Basispunkt auf 4,59 Prozent. Der Dollar tendiert derweil kaum verändert.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht auf der Tagesordnung. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Zahlen von General Motors und 3M. Spannend wird es in den kommenden Tagen mit Quartalsausweisen von Technologie-Schwergewichten wie der Google-Mutter Alphabet, IBM und Tesla am Mittwoch oder Intel am Donnerstag.

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July 21, 2026 05:18 ET (09:18 GMT)