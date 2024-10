MARKT USA/Wall Street vor Erholungskurs - Tesla sehr fest

An der Wall Street könnte am Donnerstag eine dreitätige Schwächephase enden. Denn der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, wobei die technologielastige Nasdaq vorwegmarschieren dürfte. Nach einer mehrtägigen Aufwärtsphase der US-Rentenrenditen fallen diese nun erstmals und stützen somit den Aktienmarkt. Zinsempfindliche Technologiewerte dürften davon besonders profitieren. Zuvor waren am Rentenmarkt allzu aggressive Zinssenkungen durch die US-Notenbank ausgepreist worden. Anleger hatten auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump bei den anstehenden US-Wahlen gesetzt, was mutmaßlich zu einem Anstieg der Staatsschulden führen dürfte.

"Trotz der Möglichkeit größerer Volatilität, je tiefer wir in die Berichtssaison eintauchen und uns der November-Wahl nähern, bleibt der langfristige Ausblick des Marktes solide. Und obwohl die Bewegung dieser Woche daran erinnert, dass selbst die stärksten Trends Rückschläge erleiden, war dies bisher ein gewöhnlicher Rückgang für die großen Indizes", analysiert Marktstratege Daniel Skelly von Morgan Stanley die jüngste Schwächeperiode der US-Börsen.

Rückwind für die Wall Street kommt indes auch von der Berichtssaison: So schießt der Kurs von Tesla vorbörslich um über 11 Prozent nach oben. Der E-Autobauer hat im dritten Quartal einen überraschenden Anstieg des Nettogewinns verbucht. Nicht überzeugen kann derweil IBM (-4,9%) mit ihrem Geschäftsausweis.

October 24, 2024 06:30 ET (10:30 GMT)