MARKT USA/Wall Street vor erneut heftigem Verlusttag

Die Wall Street steuert am Freitag nach einem Erholungstag schon wieder auf deutliche Verluste zu. Bereits am Vortag waren sich die Börsianer weitgehend einig, dass sich am fundamental negativen Börsenumfeld nichts geändert habe. Daher zeigen sich Marktteilnehmer wenig überrascht, dass der Aktienterminmarkt auf eine schwache Handelseröffnung am Kassamarkt hindeutet. Der nicht gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China und die wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen beiden Staaten werden weiterhin als Hauptbelastungsfaktor genannt - neben den übrigen Sorgen wie Brexit, Italien-Haushalt und steigenden Zinsen bei sinkenden Wachstumsaussichten.

Den aktuellen Auslöser für die sich zum Wochenschluss abzeichnenden Verluste liefern die Geschäftsausweise einiger Technologielieblinge. Manche Börsianer vertreten die Auffassung, dass die Enttäuschung über die Quartalszahlen als willkommener Anlass für Verkäufe herhalten müsse. "Zuerst gab es eine enttäuschende Reaktion auf die Ergebnisse von Amazon und Google gestern Abend", sagt Portfolio-Verwalter Mohammed Kazmi von Union Bancaire Privée mit Blick auf den nachbörslichen US-Aktienhandel des Vorabends. "Beide haben die Umsatzprognosen verfehlt".

Viele der guten Nachrichten sind längst eingepreist. Angesichts der Nervosität des Marktes wird nach Gründen für Verkäufe gesucht." Die bislang positiv verlaufene Drittquartalssaison scheine auszulaufen. Die Frage, ob das globale Wachstum seinen Höhepunkt überschritten habe und die Divergenz zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Aktienmarkt weiterlaufe, beschäftige Investoren.

Der Amazon-Kurs war nachbörslich um 7,2 Prozent eingeknickt, nachdem der Online-Händler bei Umsatz und Ausblick enttäuscht hatte. Auch die Google-Mutter Alphabet konnte den sehr hohen Ansprüchen der Anleger umsatzseitig nicht genügen.

