MARKT USA/Wall Street vor Fed-Entscheid wohl weiter auf hohem Niveau

Der Höhenflug der Wall Street dürfte am Mittwoch anhalten. Während der Aktienterminmarkt für die Standardwerte eine knapp behauptete Handelseröffnung erwarten lässt und damit aber weiterhin ein Verharren auf hohem Niveau, dürfte der breiter aufgestellte S&P-500 sogar über das jüngste 14-Monatshoch knapp hinaus klettern. Die jüngste Euphorie fußt auf der Annahme, dass die US-Notenbank am Abend eine Zinspause verkünden wird. Eine solche wird am Zinsterminmarkt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent eingepreist. Damit erachtet der Markt eine solche Entscheidung praktisch als "sicher". Die noch vor der Startglocke erwarteten US-Erzeugerpreise spielen nach den Verbraucherpreisen kaum mehr eine Rolle, denn diese standen der Annahme einer Zinspause nicht im Wege.

Doch die mahnenden Stimmen wollen nicht verstummen. Denn angesichts der Indexstände an der Wall Street in luftigen Höhen sei das Enttäuschungspotenzial entsprechend hoch. Für Ernüchterung könnten Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zum künftigen Zinspfad sorgen. Allzu falkenhafte Äußerungen könnten den Aktienmarkt unter Druck setzen, weil dieser noch immer von Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgeht. Die dürfte es aber wohl kaum geben, wie Volkswirte immer wieder betonen. Außerdem dürften nach Juni weitere Zinserhöhungen anstehen. "Es besteht das Risiko, dass es sich um eine falkenhafte Zinspause handelt, da die Fed durch die 15-prozentige Aktienrally seit Jahresbeginn beunruhigt sein könnte", warnt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Fed könnte also ein Interesse haben, die fundamental kaum zu rechtfertigende Rally zu bremsen.

June 14, 2023 06:15 ET (10:15 GMT)