MARKT USA/Wall Street vor Fed-Protokoll knapp behauptet erwartet

Zur Wochenmitte deuten sich an den US-Börsen kleinere Verluste an. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Handelsverlauf wird das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht, von dem sich Anleger Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve erhoffen. Weitere Erkenntnisse könnte der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole bringen. Marktteilnehmer rechnen daher mit einem von Zurückhaltung geprägten Handel.

Wer­bung Wer­bung

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht auf der Agenda. Dafür werden weitere Geschäftszahlen großer US-Einzelhändler veröffentlicht. Nach Home Depot am Dienstag wird nun Wettbewerber Lowe's über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Daneben werden Zahlen von Target und TJX erwartet.

Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat mit dem Umsatz des dritten Geschäftsquartals die Erwartungen des Markt übertroffen, wird im laufenden Geschäftsjahr aber voraussichtlich weniger Objekte fertigstellen als ursprünglich angenommen. Die Aktie verliert vorbörslich 3 Prozent.

Der Möbelhersteller La-Z-Boy hat mit Zahlen und Ausblick die Erwartungen verfehlt. Die Aktie sackt kräftig um 24,5 Prozent ab.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 05:55 ET (09:55 GMT)