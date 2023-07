MARKT USA/Wall Street vor Feiertag kaum verändert gesehen

Vor dem Unabhängigkeitstag in den USA am Dienstag dürfte die Wall Street recht lust- und richtungslos in das zweite Halbjahr starten. Denn bereits am Montag wirft der wichtige Feiertag in den USA seine Schatten voraus, denn an den US-Märkten wird nur verkürzt gehandelt - der Aktienmarkt schließt bereits 19:00 Uhr MESZ und der Rentenmarkt um 20:00 Uhr. Der Aktienterminmarkt lässt einen kaum veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt erwarten. Angesichts der Aufschläge vom Wochenschluss seien auch ein paar Gewimnnmitnahmen im Verlauf möglich, heißt es im Handel. Günstige Inflationsdaten hatten die Indizes am vergangenen Freitag befeuert. Positive Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe sowie die Bauausgabe im Tagesverlauf könnten neue Zinssorgen heraufbeschwören und somit die Neigung zum Einstreichen von Gewinnen sogar noch fördern.

Denn das erste Halbjahr lief überraschend positiv, Rezzessions- und Zinsängste konnten dem US-Aktienmarkt kaum etwas anhaben. Ausgerechnet der technologielastige und damit besonders zinsempfindliche Nasdaq-Composite schaffte einen Aufschlag von 31,7 Prozent in den ersten sechs Monaten. "Der morgige US-Unabhängigkeitstag sorgt dafür, dass die Woche nicht so schnell beginnt, aber mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und den globalen Einkaufsmanagerindizes und dem ISM-Index im Laufe der Woche ist sie dennoch von großer Bedeutung", merkt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 06:41 ET (10:41 GMT)