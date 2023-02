MARKT USA/Wall Street vor festem Start

Anleger an der Wall Street scheinen am Donnerstag in Kauflaune zu sein. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine feste Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Anleger suchen nach Argumenten für den Kauf von Aktien und werden in Deutschland fündig, wo die Inflationsdaten im Januar deutlich niedriger ausgefallen sind als befürchtet. Sollte sich der Trend sinkender globaler Inflationsraten verfestigen, wäre dies ein Argument für weniger stark steigende Leitzinsen - eine Spekulation, die Aktienanlegern in die Karten spielt.

Zuletzt hatten Vertreter und Vertreterinnen der US-Notenbank klar kommuniziert, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter steigen müssten. Doch offenbar suche der Markt nach jedem Strohhalm, um zu einer etwas genehmeren Überzeugung zu gelangen, heißt es im Handel. Mit den vorbörslich anstehenden wöchentlichen Arbeitsmarktdaten wird diese Haltung der Investoren auf die Probe gestellt, denn positive Daten sprächen für eine falkenhaftere Geldpolitik .

"Es hat den Anschein, dass der Markt in eine engere Spanne übergeht, bevor er neue Informationen erhält, auf deren Grundlage er entscheiden kann, ob er seinen Aufwärtstrend fortsetzt oder nach unten abdreht", sagt Chefaktienstratege Peter Garnry von Saxo Bank.

February 09, 2023 06:33 ET (11:33 GMT)