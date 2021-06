MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Beginn

Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenauftakt dürfte die Wall Street am Dienstag freundlich in die Sitzung starten. Am Freitag war der marktbreite S&P-500 auf dem dritthöchsten Stand aller Zeiten ins verlängerte Wochenende gegangen. Zwar hält die Debatte um steigende Inflationswerte und die drohende Möglichkeit geldpolitischer Straffungen an, doch seien Anleger zuversichtlicher, dass diese noch eine Weile auf sich warten ließen, heißt es im Handel. Angeheizt könnte die Diskussion von den anstehenden Konjunkturdaten werden. Neben der Revision der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Mai warten Investoren vor allem auf den ISM-Index zum verarbeitendes Gewerbe ebenfalls im Mai.

"Der Markt ist relativ entspannt, was den sich aufbauenden Inflationsdruck angeht", sagt Marktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds. Der Haushaltsentwurf von US-Präsident Joe Biden über 6 Billionen US-Dollar könnte trotz der inflationstreibenden Wirkung den Aktienmarkt weiter befeuern. Die Bewertungen fielen hoch aus und Rücksetzer seien im dritten Quartal zu befürchten. Aber O'Reilly rechnet nicht mit einem dramatischen Ausverkauf. Dies gelte allerdings nicht für den Technologiesektor, hier zeigt sich der Marktteilnehmer wegen der hohen Bewertungen besorgt.

June 01, 2021 06:06 ET (10:06 GMT)