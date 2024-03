MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Beginn

Nach den Vortagesverlusten deutet der Aktienterminmarkt am Mittwoch auf einen freundlichen Handelsbeginn an der Wall Street hin. Allerdings sprechen Händler von einer gewissen Nervosität, je näher die wichtigen Preisdaten am Freitag rückten. Bereits am Vortag hatten die Kurse im Verlauf ins Minus gedreht. Da die US-Börsen an Karfreitag geschlossen bleiben, kann erst am Montag auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß - reagiert werden. Dieser Umstand verunsichere Anleger, heißt es.

Der PCE-Deflator könnte die Zinssenkungshoffnungen ins Wanken bringen, denn noch immer preist der Markt eine Zinsreduzierung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 69 Prozent ein. Dies setzt aber eine weiter rückläufige Inflation voraus. "Die Inflation und damit die Richtung der Zinssätze bleibt das zentrale Thema, wobei der jüngste Bericht über die persönlichen Konsumausgaben am Freitag fällig ist, wenn die Märkte geschlossen sind, so dass jede Kursreaktion auf die nächste Woche verschoben wird", sagt Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor.

March 27, 2024 07:01 ET (11:01 GMT)