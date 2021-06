MARKT USA/Wall Street vor Jobbericht wenig verändert erwartet

Der Aktienterminmarkt lässt eine wenig veränderte Handelseröffnung an der Wall Street am Freitag vermuten. Doch das ist eine Momentaufnahme, die sich bis zum Handelsstart noch ändern könnte. Denn noch vor der Startglocke wird der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlich. Am Vortag hatten überraschend starke Daten vom Arbeitsmarkt Befürchtungen geschürt, die Inflation könnte noch mehr Fahrt aufnehmen und die US-Notenbank zu früheren geldpolitischen Straffungen animieren. Die Vorhersehbarkeit der Marktreaktion wird zudem vom "Prognose-Debakel" der Volkswirte bei der April-Veröffentlichung erschwert. Es sei nicht klar, inwieweit die Marktschätzungen die Positionierungen am Markt beeinflussen. "Jedes Institut dürfte mit seinen hauseigenen Schätzungen arbeiten", merkt ein Teilnehmer an.

Da die Inflationssorgen derzeit alles beherrschen, achten Marktteilnehmer besonders auf die Entwicklung der Stundenlöhne. Denn die Knappheit an Arbeitspersonal treibe Löhne nach oben und befeuere so die Inflation, heißt es. "Ein starker Arbeitsmarktbericht ist gut für einen nachhaltigeren Inflationsdruck, denn er bringt uns näher an einen engeren Arbeitsmarkt heran. Das ist ein Umfeld, in dem der Markt denken wird, dass die Fed mit einer Straffung beginnen müsse", sagt Marktstratege Mike Bell von JP Morgan Asset Management.

June 04, 2021 06:29 ET (10:29 GMT)