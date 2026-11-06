MARKT USA/Wall Street vor kleiner Gegenbewegung auf Kurseinbrüche

06.11.26 12:12 Uhr

Die US-Börsen dürften am Freitag einen kleinen Teil ihrer heftigen Kursverluste vom Vortag wettmachen. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,2 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 1,3 Prozent. Den Ausschlag für eine etwaige Erholungsbewegung dürften letztlich aber die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Oktober geben, die am Freitag veröffentlicht werden. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten des privaten Anbieters ADP hatten einen etwas stärkeren Stellenaufbau gezeigt als von Volkswirten erwartet. Neben den sogenannten Payrolls wird der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan veröffentlicht.

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Am Donnerstag waren vor allem Chipaktien den zweiten Tag in Folge unter die Räder geraten, belastet vom Ergebnis der US-Kongresswahl. Der deutliche Wahlsieg der Demokraten ließ Anleger fürchten, dass der Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) und der dazugehörigen Infrastruktur gebremst werden könnte. Während der amtierende US-Präsident Donald Trump ein Verfechter der KI ist, sehen viele US-Bürger ihre Jobs durch KI bedroht. Auch der Bau von Datenzentren wird von vielen Wählern kritisch gesehen, wovon bei der Wahl die Demokraten profitierten.

Am Anleihemarkt stabilisieren sich die Renditen. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,85 Prozent. Am Donnerstag hatte der Markt regen Zulauf verzeichnet von Anlegern, die angesichts der heftigen Verluste am Aktienmarkt auf der Suche nach Sicherheit waren. Im Gegenzug waren die Renditen gesunken. Gold, das ebenfalls vom Sicherheitsbedürfnis der Investoren profitiert hatte, tendiert aktuell leichter. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,6 Prozent nach auf 4.064 Dollar. Der Dollar wertet derweil etwas auf. Der Dollar-Index steigt um 0,5 Prozent. Der Euro sinkt auf etwa 1,1170 Dollar. Die Ölpreise treten mehr oder weniger auf der Stelle. Das Barrel Brentöl notiert knapp behauptet bei 98,20 Dollar.

Unter den Einzelwerten an der Börse springen Airbnb vorbörslich um 12 Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hat im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings seine Prognose gesenkt. Die Aktie sackt um gut 20 Prozent ab.

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Bei Aktien mit KI-Bezug nutzen Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia steigen vorbörslich um 4 Prozent, Advanced Micro Devices um 6,8 und Intel um 4,4 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückt um 2,8 Prozent vor.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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November 06, 2026 06:12 ET (11:12 GMT)