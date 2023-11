MARKT USA/Wall Street vor kleinerem Rücksetzer

An der Wall Street bahnen sich am Montag leichte Verluste an. Der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Handelsbeginn an. In China sind zwar die Industriegewinne vom Oktober den dritten Monat in Folge gestiegen, der Anstieg sei aber zu gering, um die Deflationssorgen zu zerstreuen, heißt es im Handel. Denn auf Sicht der ersten 10 Monate des Jahres sanken die Industriegewinne um 7,8 Prozent auf Jahressicht. Das neue Maßnahmenpaket der chinesischen Behörden könne die Bedenken nicht ausräumen, heißt es weiter. Denn Anleger warteten weiterhin auf klare Aussagen bezüglich der Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors in China.

Die positive Grundstimmung am Aktienmarkt verhindere derzeit ein deutliches Abrutschen des Marktes. Der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, schloss am Freitag auf dem tiefsten Stand seit Januar 2020. "Die Meinung der Anleger ist, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die aggressive Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaft zeigt, die nach wie vor nur wenige Anzeichen einer Beeinträchtigung aufweist", sagt Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor. Dazu passen auch positive Schlagzeilen zur offenbar erfolgreich verlaufenen Rabattschlacht "Black Friday". Zumindest die Online-Umsätze in den USA übertrafen die Erwartungen und kletterten um 9 Prozent, wie aus Daten des Erhebers Salesforce hervorgeht. Ausgabefreudige US-Verbraucher könnten entscheidenden Anteil daran haben, dass der US-Konjunktur trotz der erhöhten Zinsen eine weiche Landung gelingt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2023 06:23 ET (11:23 GMT)