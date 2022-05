MARKT USA/Wall Street vor leichter Erholung - Keine Trendwende

Nach einer dreitägigen Talfahrt der Wall Street sehen Händler am Dienstag Chancen für eine leichte Erholung. Der Aktienterminmarkt deutet eine festere Eröffnung am Kassamarkt an. In den vergangenen drei Sitzungen hatte der marktbreite S&P-500 insgesamt 7,2 Prozent eingebüßt - der höchste Dreitagesverlust seit März 2020, als die Welt mit der Coronapandemie konfrontiert worden war. Diesmal sind es Stagflationsängste, die gedrückt haben.

Händler wollen aber keine Entwarnung geben: Es gebe keine Indizien, dass die Inflation und damit der Druck auf die US-Notenbank zur Straffung der Geldpolitik nachlasse, heißt es. Die sich andeutende Erholung sei daher eher eine technische wegen der Überverkauftheit des Marktes. "Es gibt in dieser Woche einen potenziellen Katalysator, der den Abschwung am Markt möglicherweise bremsen wird: die US-Inflationsdaten am Mittwoch. (...) Ein Nachlassen der Inflation ist die einzige Sache, die Anleger hoffen ließe", erläutert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank.

Der "Giftcocktail" bestehend aus geopolitischen Risiken ausgehend vom Ukraine-Krieg, konjunturellem Gegenwind und steigenden Zinsen stellt nach Aussagen aus dem Handel die größte Bedrohung für das globale Wachstum seit Jahren dar und belastet die Aktienmärkte. "2023 dürfte man einen signifikanten Rückgang des Wachstums beobachten und das Schreckgespenst der Rezession beginnt sich wirklich abzuzeichnen", warnt Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors.

