MARKT USA/Wall Street vor leichter Erholung von Vortagsverlust

Nach den Abgaben des Vortages dürfte sich die Wall Street am Donnerstag leicht erholen. "Die Geschichte des Tages dreht sich um die Frage, was die Ölpreise machen. Denn alle Augen sind aktuell auf die Inflation gerichtet, daher wird jeder noch so kleine Schritt zur Eindämmung der Inflation begrüßt", sagt Ökonom Florian Ielpo von Lombard Odier Investment Managers. Die Erdölpreise sind am Vortag deutlich gesunken, aktuell stagnieren sie auf den ermäßigten Niveaus. Die jüngste Rally der Energiepreise gilt als ein Treiber der globalen Inflation. "Wir befinden uns in einer ungemütlichen Phase, in der die Inflation die Stimmung der Verbraucher beeinträchtigt", ergänzt Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Daher dürften die anstehenden Geschäftsausweise der Kaufhausbetreiber Macy's und Kohl's genau unter die Lupe genommen werden.

November 18, 2021