MARKT USA/Wall Street vor leichter Fed-Erholung

Nach dem Ausverkauf im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank am Vortag scheinen sich die US-Börsen am Donnerstag wieder zu stabilisieren bzw. zu erholen. Der Aktienterminmarkt deutet bei den Technologiewerten sogar eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt an, der übrige Markt dürfte etwas hinterherhinken. Anleger versuchen weiterhin, sich einen Reim auf die Aussagen zu machen. Entsprach die Zinsanhebung um 25 Basispunkte noch klar der Erwartung, überraschte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschließen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde. Positiv nehmen Anleger aber zur Kenntnis, dass die Fed aller Voraussicht nach keine weitere Zinserhöhung mehr 2023 geplant.

"Die US-Futures tendieren höher, da der Markt darauf wettet, dass die Fed die Nerven verliert und die Geldpolitik ohnehin zurückfährt", mutmaßt Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management. Die jüngste Geschichte mit Fed-Pausen habe gezeigt, dass diese sehr positiv für Aktien seien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 06:57 ET (10:57 GMT)