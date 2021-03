MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung

Nach der Talfahrt im späten Vortagesgeschäft dürfte sich die Wall Street am Donnerstag stabilisieren. Dies gilt auch für die am Vortag heftig unter die Räder geratenen Technologiewerte. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine insgesamt etwas festere Handelseröffnung am breiten Markt schließen. Doch noch vor Handelsstart gilt es, wichtige Daten zu verarbeiten: Neben der weniger interessanten dritten Revision des US-BIP zum vierten Quartal stehen die viel beachteten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Da Vertreter der US-Notenbank jüngst immer wieder auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt als eine Zielgröße für die Geldpolitik verweisen hatten, dürften Anleger die Daten genau unter die Lupe nehmen - auch im Hinblick auf die Inflationsentwicklung.

Am Markt ist man sich nicht ganz sicher, wie umfassend die Wachstums- und Inflationserwartungen eingepreist sind. "Von hier aus könnten wir insgesamt abflachende Märkte haben. Wir werden nach einem neuen Narrativ suchen. (..) Ich habe bescheidene Erwartungen an den Markt, bis wir ein Gefühl dafür bekommen, was der nächste Katalysator ist", sagt Chefmarktanalyst Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. Gute Arbeitsmarktdaten könnten indes für verstärkte Inflationssorgen stehen und eher belastend wirken für Aktien. Denn weiterhin zweifeln viele Marktteilnehmer an den jüngsten Aussagen aus dem Kreise der Fed, wonach mittelfristig keine Änderung der Geldpolitik anstehe. Sie befürchten schon baldige Zinserhöhungen, sollte die Inflation nachhaltig anziehen. Andere Stimmen bezweifeln dies und verweisen auf die gewaltige Schuldenlast der Staates.

March 25, 2021 07:16 ET (11:16 GMT)