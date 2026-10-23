MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung - Hohe Ölpreise belasten

23.10.26 12:29 Uhr

Nach den heftigen Vortagesabgaben im Technologiesektor scheint sich die Wall Street am Freitag zu stabilisieren. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Am Vortag hatten Händler aggressive Umschichtung von KI-bezogenen Aktien hin zu defensiveren Werten beobachtet. Aktuell sieht es nicht nach einer echten Erholung im Technologiebereich aus, die grundlegenden Sorgen über die KI-Investitionen bestehen weiter. Allerdings lassen sich vereinzelt Schnäppchenjäger bei Technologiewerten beobachten. Ein Trend sei das aber bislang nicht, heißt es im Handel.

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Als schlechtes Omen werten Marktteilnehmer die Schlagzeilen um SK Hynix. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips aus Südkorea stoppte seine Pläne, seine Speicherchipsparte in den USA an die Börse zu bringen - und dies unter Verweis auf die Marktbedingungen und die allgemeine Entwicklung der Aktienkurse. Auch wenn der Gesamtmarkt insgesamt noch weit von einem Bärenmarkt entfernt ist, befinden sich viele einzelne zyklische Aktien und solche mittelgroßer Unternehmen bereits in lokalen Bärenmärkten. Laut FactSet-Daten notieren rund 40 Prozent der Werte im S&P-500 mindestens 20 Prozent unter ihren 52-Wochenhochs.

Steigende Erdölpreis dämpfen die Kauflust zum Wochenschluss merklich. Die weiterhin hohen Ölpreise entfachen Inflations- und Zinsängste neu und dämpfen zugleich die Konjunkturhoffnungen. Brent ist mittlerweile zu teuer wie zuletzt Anfang Mai. Der Iran hat gewarnt, US-Stützpunkte und zivile Infrastruktur im Persischen Golf ins Visier zu nehmen, sollten der Krieg erneut eskalieren.

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October 23, 2026 06:30 ET (10:30 GMT)