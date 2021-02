MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung nach Talfahrt

Nach der Talfahrt des Vortages deutet sich eine Stabilisierung der Wall Street an. Der Aktienterminmarkt lässt einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt vermuten. Die Rentenrenditen, die am Vortag den Ausverkauf am Aktienmarkt ausgelöst hatten, kommen ganz leicht zurück - verharren aber auf hohem Niveau in der Nähe der Marke von 1,50 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen. Dem marktbreiten S&P-500 steht mit einem aktuellen Wochenverlust von 2 Prozent die schwärzeste Woche seit einem Monat bevor.

Die Furcht vor steigender Inflation hatte die Anleiherenditen nach oben getrieben auf das höchste Schlussniveau seit einem Jahr. Damit lieferten Anleihen eine Alternative zu risikoreicheren Aktien. Insbesondere Technologiewerte seien damit möglicherweise zu hoch bewertet. Denn der in der Regel hohe Fremdkapitalanteil im Sektor könnte bei steigenden Marktzinsen zum Problem werden, heißt es. "Das fundamentale Konjunkturbild ist robust. Es könnte sogar robuster sein als vor Beginn der Impfkampagne. Sollten sich die Renditen stabilisieren, könnten sich Risikovermögenswerte gut entwickeln", sagt Investmentstrategin Wei Li von BlackRock. Die jüngste Talfahrt könne Anleger daher zum Kauf animieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2021 06:13 ET (11:13 GMT)