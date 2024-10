MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung und auf Impulssuche

Die Wall Street dürfte sich nach den Gewinnmitnahmen des Vortages am Mittwoch stabilisieren. Der Aktienterminmarkt deutet einen kaum veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an, nachdem der gesenkte Ausblick der niederländischen ASML vor allem US-Technologiewerte unter Druck gesetzt hatte. Es stelle sich angesichts der Entwicklung bei ASML die Frage, ob die KI-Nachfrage die aktuellen Wachstumsraten im Technologiesektor aufrechterhalten könne. "In den vergangenen 24 Stunden hat sich eine seltene Schwäche der Risikoneigung gezeigt. Dies folgte auf eine erhebliche Enttäuschung bei den Chipherstellern, nachdem die Gewinne von ASML unter den Erwartungen lagen, während auch Energiewerte durch den jüngsten Rückgang der Ölpreise einen Schlag erlitten", fasst Marktstratege Jim Reid die jüngste Entwicklung am Aktienmarkt zusammen. In Asien hat sich die Schwäche im Halbleitersektor fortgesetzt.

Es ist nicht ganz einfach, Katalysatoren für ein Comeback der Wall Street am Mittwoch ausfindig zu machen. Einige Marktteilnehmer setzen auf die vorbörslich zur Veröffentlichung anstehenden Geschäftszahlen von Morgan Stanley. Die Konkurrenten aus dem Bankensektor Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs hatten am Dienstag aber trotz überzeugender Geschäftsausweise dennoch keinen Stimmungsumschwung herbeiführen können. Auch den anstehenden Import- und Exportpreise für September wird eine eher verhaltene Relevanz in der Zinsdebatte zugebilligt, nachdem zuvor bereits die Verbraucher- und Erzeugerpreise veröffentlicht worden sind. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im November mit einer Wahrscheinlichkeit von über 92 Prozent eingepreist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2024 06:30 ET (10:30 GMT)