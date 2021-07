MARKT USA/Wall Street vor verhaltenem Quartalsstart

Der Start an der Wall Street ins neue Quartal dürfte ähnlich verhalten ausfallen wie der Halbjahresultimo am Mittwoch. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen wenig veränderte Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Am Vortag hatte der S&P-500 zum 34. Mal im laufenden Jahr auf Allzeithoch geschlossen.

Händler machen vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag eine gewisse Zurückhaltung aus, denn dieser könnte potenziell zur Weichenstellung der künftige Geldpolitik der US-Notenbank beitragen. Denn die Frage zum Zeitpunkt der Zinswende in den USA wird weiter intensiv diskutiert. Zuletzt hatten sich mehrere Fed-Vertreter für 2022 ausgesprochen, nachdem eine Mehrheit der Mitglieder auf der vergangenen Sitzung noch 2023 favorisiert hatte. Die Marktzinsen hat dies aber bislang nicht nach oben bewegt.

"Die Wachstumskulisse ist da, der Stimulus ist immer noch da, die Unternehmenszahlen fallen phänomenal aus", gibt sich Investmentstrategin Caroline Simmons von der UBS Global Wealth Management gleichwohl mittelfristig optimistisch. Die Konjunkturerholung in den USA könnte ihren Höhepunkt aber bereits gesehen haben.

July 01, 2021 06:19 ET (10:19 GMT)