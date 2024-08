MARKT USA/Wall Street vor verhaltenem Start in ereignisreiche Woche

An den US-Börsen zeichnet sich ein verhaltener Start in eine von wichtigen Ereignissen geprägte Handelswoche ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Woche.

Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer Juli-Sitzung vorlegen. Nachdem die Fed im vergangenen Monat die Zinsen unverändert belassen hatte, setzte sich am Markt mehr und mehr die Überzeugung durch, dass die Notenbanker im September erstmals die Zinsen wieder senken würden.

Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die jährliche Notenbankerkonferenz, die bis einschließlich Samstag dauern und auf der am Freitag Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird. Es wird erwartet, dass er in seiner Rede einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung am 17. und 18. September den Weg bereiten wird.

Für Montag ist als einziges Konjunkturdatum der Index der Frühindikatoren aus dem Juli angekündigt. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage ebenfalls dünn, nachdem die Bilanzsaison im Wesentlichen gelaufen ist. Zahlen kommen noch von Palo Alto Networks und Estee Lauder.

August 19, 2024 05:58 ET (09:58 GMT)