MARKT USA/Wall Street vor wackeligen Eröffnungsaufschlägen

Der Aktienterminmarkt lässt am Freitag auf einen etwas festeren Handelsbeginn an der Wall Street schließen. Die wichtigsten drei US-Aktienindizes dürften ohne eine deutliche Erholung zum Wochenschluss Wochenverluste von rund 1 Prozent verbuchen. Damit schickt sich der Dow-Jones-Index an, die fünfte Woche in Folge im Minus zu beenden. Echte Kaufmargumente gebe es kaum, heißt es im Handel. Hoffnungen auf Fortschritte der Diplomatie im Ukraine-Krieg gibt es derzeit praktisch nicht, Russland setzt die Angriffe auf ukrainische Großstädte unvermindert fort. Gerade mit Blick auf das Wochenende, an dem auf neue Entwicklungen nicht schnell reagiert werden kann, bleiben Anleger vorsichtig.

US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich am Freitag ankündigen, dass die USA gemeinsam mit wichtigen Verbündeten und der Europäischen Union die Aufhebung der normalen Handelsbeziehungen mit Russland fordern werden. Der Rufe nach weiteren und härteren Sanktionen gegen den russischen Aggressor werden lauter. Händler sind sich nicht sicher, in welchem Maße neue Sanktionen bereits eingepreist sind. Goldman Sachs hat in diesem Zusammenhang ihre US-Wachstumsprognose gesenkt. Im Handelsverlauf steht die wichtige Verbraucherstimmung an. Hier dürfte es wegen des Ukraine-Krieges und der Öl- und Benzinpreisexplosion zu einer Eintrübung kommen. Sollte die Konsumneigung über Gebühr gesunken sein, hätte die negative Auswirkungen auf den Aktienmarkt, warnen Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2022 06:16 ET (11:16 GMT)