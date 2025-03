MARKT USA/Wall Street vor wackeliger Erholung

Nach der zweitägigen Talfahrt der Wall Street stellen sich Marktakteure am Mittwoch auf einen möglichen Erholungstag ein. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Am Vortag hatten wechselseitige Zölle bzw. Androhungen selbiger zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanada den Markt beherrscht. Doch wurden einige zusätzliche Zölle dann auch wieder zurückgenommen, beide Staaten wollen zu Gesprächen zusammenkommen. US-Importzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminium gelten gleichwohl seit Mittwoch und betreffen alle Handelspartner. China und die EU haben indes Gegenzölle angekündigt, der Handelskrieg nimmt damit Konturen an.

Wer­bung Wer­bung

Insofern wollen Händler auch nicht von einer Entspannung sprechen. Bereits am Vortag waren die US-Börsen erst im Verlauf unter Druck geraten. Ein solches Prozedere halten Marktakteure auch zur Wochenmitte für denkbar. Dies gilt umso mehr, weil mit den Inflationsdaten noch vor der Startglocke erste Indikationen geliefert werden dürften, inwieweit sich die Zollpolitik von Trump auf die Preise in den USA ausgewirkt haben. Bei den Verbraucherpreisen für Februar rechnen Volkswirte mit einem Rückgang der Teuerung, Händler bleiben aber skeptisch. "Es ist möglich, dass Unternehmen bereits damit beginnen, die Preise für Waren zu erhöhen, die wahrscheinlich mit Zöllen belegt werden", warnt Marktstrategin Tani Fukui von MetLife Investment Management. Die Daten dürften die kurzfristigen Zinserwartungen an die US-Notenbank prägen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2025 06:49 ET (10:49 GMT)