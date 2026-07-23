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MARKT USA/Wall Street vor wackeliger Stabilisierung

Nach den herben Vortagesverlusten scheint sich die Wall Street am Freitag zu stabilisieren. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die Ölpreise und die Renditen von Staatsanleihen geben nach, während die US-Aktienfutures leicht zulegen. Für Entspannung sorgt der etwas fallende Ölpreis, die europäische Erdölsorte Brent kostet wieder deutlich unter 100 Dollar. Diese Marke war am Vortag übersprungen worden. Mit sinkenden Ölpreisen kommen auch die Anleiherenditen zurück. Die aktuellen Inflationssorgen sind eng mit der Ölpreisentwicklung verknüpft.

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Händler charakterisieren die Stabilisierung der US-Börsen jedoch als auf wackligen Beinen stehend. Denn Anleger wappnen sich für eine mögliche Eskalation des Iran-Krieges, nachdem US-Präsident Donald Trump Pläne massiver Angriffe angekündigt hat, die "größer als je zuvor" ausfallen könnten.

Nach den Enttäuschungen von Alphabet und Tesla am Vortag setzt Intel ein positives Ausrufezeichen und hebt damit die Stimmung im Technologiesektor. Der Halbleiterkonzern liefert einen ermutigenden Ausblick auf das KI-Geschäft und meldete Geschäftszahlen zum zweiten Quartal weit oberhalb der Markterwartungen. Auch die Erlösprognose auf das laufende Quartal übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings rechnet Intel nun auch mit höheren Investitionsausgaben für 2026 als bisher veranschlagt. Die Führungskräfte rechtfertigen die höheren Investitionen als ein Zeichen des Vertrauens in zukünftige Umsätze, womit Anlegersorgen gedämpft werden. Vorbörslich steigt der Intel-Kurs um 6,5 Prozent.

Im frühen Verlauf werden Einkaufsmanagerindizes für Juli zu Dienstleistungssektor und verarbeitendem Gewerbe sowie Daten zu den Neubauverkäufen für Juni veröffentlicht.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)

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