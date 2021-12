MARKT USA/Wall Street vor Wartemodus auf Fed-Entscheid

Nach den erneuten Abgaben des Vortages stehen die Zeichen an der Wall Street am Mittwoch zunächst auf Stagnation. Der Aktienterminmarlt lässt auf eine wenig veränderte und uneinheitliche Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Doch verspricht die Sitzung dennoch spannend zu werden. Denn im späten Handel wird die US-Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden und sich Fed-Chairman Jerome Powell anschließend zu den weiteren Projektionen der US-Geldpolitik äußern.

Nach dem erneuten Inflationsschreck durch die US-Erzeugerpreise am Vortag setzt der Markt auf ein forscheres Vorgehen der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation. Eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung mag auf den ersten Blick kein gutes Omen für den Aktienmarkt darstellen, eine nachhaltig hohe Inflation dürfte aber über kurz oder lang die Konjunktur bremsen und damit auch den Aktienmarkt treffen. Daher sehen Händler den Entscheidungen mit gemischten Gefühlen entgegen.

"Was wirklich im Zusammenhang erkennbar ist, ist, dass die Inflation länger als erwartet heißer ist und die Fed dies anerkennt. Es gibt zudem die Ansicht, dass neue Corona-Varianten nicht nur eine Sorge für das Wachstum darstellen, sondern auch für die Inflation", sagt Investmentstrategin Esty Dwek von FlowBank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 06:32 ET (11:32 GMT)