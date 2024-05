MARKT USA/Wall Street vor weiterem Konsolidierungstag

Die Konsolidierung des Vortages dürfte an der Wall Street am Mittwoch in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet eine praktisch unveränderte Handelseröffnung am Kassamarkt an. Der Markt verarbeite weiter die Aussagen von US-Notenbankpräsident Neel Kashkari von der Fed-Filiale in Minneapolis, heißt es im Handel. Es sagte am Vorabend, das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation lieferten Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit. Da viele Verbraucher und Unternehmen zu niedrigen Zinsen verschuldet seien, könnte es länger dauern, bis sich die restriktive Geldpolitik der Fed auf die Realwirtschaft auswirke. Kashkari wollte sogar eine Zinserhöhung als nächsten Schritt nicht gänzlich ausschließen.

"Die eingepreisten Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 haben sich nach den Ereignissen der vergangenen Woche (US-Zinsentscheid und Arbeitsmarktdaten) bei etwa 45 Basispunkten stabilisiert und waren bisher auf Äußerungen von Fed-Mitgliedern nach der jüngsten Sitzung eher unempfindlich", sagt ING-Analyst Francesco Pesole. Erst ab September rechnet der Markt mit einer Zinssenkung . Morgan Stanley rechnet mit einer Zinsreduzierung um 25 Basispunkte im September. Bis zum Jahresende dürften zwei weitere folgen, sollte die Inflation weiter zurückkommen. Die Zinsdebatte dürfte die US-Börse erst wieder mit eindeutigeren Botschaften wie Inflations- und Konjunkturdaten bewegen, so Stimmen aus dem Handel.

May 08, 2024