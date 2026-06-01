DAX25.052 +0,6%Est506.281 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +1,3%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.293 +0,2%Euro1,1611 +0,2%Öl81,07 -2,8%Gold4.348 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000-Punkte-Marke -- NEL-CEO kündigt Rücktritt an -- PUMA, DroneShield, GM, Lockheed Martin, ViaSat, Iridium und EchoStar, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Wall Street vor wenig verändertem Start - Fed im Blick

16.06.26 12:09 Uhr

Nach der Rally des Vortags scheint die Luft an der Wall Street nach der Erleichterung über das anstehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran raus zu sein. Dies liegt auch daran, dass es widersprüchliche Aussagen zur künftigen Rolle des Iran bei der Kontrolle über die Straße von Hormus gibt. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anleger widmen ihre Aufmerksamkeit zudem verstärkt der US-Notenbank, die ihre Beratungen am Dienstag beginnt und am Mittwoch ihre Entscheidungen bekannt geben wird. Im Vorfeld herrscht keine große Bereitschaft, Positionen am Aktienmarkt zu ändern.

Die Fed dürfte das aktuelle Zinsniveau bestätigen, Anleger blicken daher mit wachsender Spannung dem geldpolitischen Ausblick entgegen. Dies gilt umso mehr, weil die aktuelle Sitzung die erste des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh darstellt. US-Präsident Donald Trump hat diesen eingesetzt, um rasch Zinssenkungen durchzusetzen. Daraus dürfte zwar so schnell nichts werden, aber eine Zinserhöhung im laufenden Jahr wird nicht mehr vollständig eingepreist - ein wichtiger Grund für die jüngste Erholung der Börsen. "Die Aussicht auf niedrigere Energiepreise hat auch die Inflationssorgen gemildert und zu nachgebenden Anleiherenditen beigetragen", merkt Analyst Crispus Nyaga von Empire FX an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)