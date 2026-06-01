MARKT USA/Wall Street vor wenig verändertem Start - Fed im Blick

Nach der Rally des Vortags scheint die Luft an der Wall Street nach der Erleichterung über das anstehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran raus zu sein. Dies liegt auch daran, dass es widersprüchliche Aussagen zur künftigen Rolle des Iran bei der Kontrolle über die Straße von Hormus gibt. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anleger widmen ihre Aufmerksamkeit zudem verstärkt der US-Notenbank, die ihre Beratungen am Dienstag beginnt und am Mittwoch ihre Entscheidungen bekannt geben wird. Im Vorfeld herrscht keine große Bereitschaft, Positionen am Aktienmarkt zu ändern.

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Die Fed dürfte das aktuelle Zinsniveau bestätigen, Anleger blicken daher mit wachsender Spannung dem geldpolitischen Ausblick entgegen. Dies gilt umso mehr, weil die aktuelle Sitzung die erste des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh darstellt. US-Präsident Donald Trump hat diesen eingesetzt, um rasch Zinssenkungen durchzusetzen. Daraus dürfte zwar so schnell nichts werden, aber eine Zinserhöhung im laufenden Jahr wird nicht mehr vollständig eingepreist - ein wichtiger Grund für die jüngste Erholung der Börsen. "Die Aussicht auf niedrigere Energiepreise hat auch die Inflationssorgen gemildert und zu nachgebenden Anleiherenditen beigetragen", merkt Analyst Crispus Nyaga von Empire FX an.

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June 16, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)