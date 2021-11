MARKT USA/Wall Street vor Wiederaufleben des Corona-Handels

Die Wall Street steht am Freitag vor einem uneinheitlichen Handelsbeginn. Während sich bei den Technologiewerten leichte Aufschläge abzeichnen, dürfte der breite Markt mit Verlusten eröffnen. Angesichts der neuen Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt sprechen Händler von einem Wiederaufleben des Corona-Handels, bei dem vor allem Technologietitel gefragt sind. Doch bleiben Händler angesichts der explodierenden Neuinfektionen und der beschlossenen Maßnahmen in den USA und Europa (noch) gelassen. "Man hat das Gefühl, dass komplette Lockdowns und Schließungen das letzte Mittel sind und wir vielleicht nicht mehr über die Schließung der Welt nachdenken müssen. Es wird bestimmte Maßnahmen geben, aber das ändert nicht die gesamten Aussichten für den Unternehmenssektor", sagt Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco.

November 19, 2021 06:34 ET (11:34 GMT)