MARKT USA/Wall Street weiter im Konsolidierungsmodus gefangen

Der lustlose Handel der Wall Street steht am Dienstag vor einer neuen Runde. Der Aktienterminmarkt lässt auf kaum veränderte Kurse zum Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Damit bewegen sich die Indizes weiter dicht an ihren Rekordständen, nachdem am Vortag S&P-500 und Nasdaq mit neuen Rekordhochs aufgewartet hatten. Trotz der geringen Bewegung schloss der marktbreite S&P-500 zum 32. Mal in diesem Jahr auf Allzeithoch. Allerdings steht das wichtige Verbrauchervertrauen für Juni im frühen Verlauf als Impulsgeber auf der Agenda.

Trotz der aktuellen Konsolidierungsphase glauben viele Marktteilnehmer an weiter steigende Kurse. Denn die weiterhin niedrigen Realzinsen und die unterstützende Geldpolitik sprächen unverändert für Anlagen in Aktien, heißt es. "Aktien dürften weiterlaufen, aber es kommt eine Art von Sommerlethargie auf und es dürften einen gewissen Zickzackkurs geben", sagt Chefinvestmentstratege Daniel Egger von St Gotthard Fund Management. Sorge bereite allerdings die Ausbreitung der Delta-Variante in der Coronapandemie, zumal die Impfkampagnen in vielen Teilen der Welt kaum vorankämen, heißt es im Handel

June 29, 2021 06:26 ET (10:26 GMT)