MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet

An der Wall Street deutet sich am Montag wenig Bewegung zum Start an. Der Aktienterminmarkt lässt Technologiewerte mit leichten Verlusten erwarten, während der breitere Gesamtmarkt ebenso knapp im Plus eröffnen dürfte. Insgesamt dürfte sich der US-Aktienmarkt weiter in Schlagweite der zum Wochenschluss wieder angelaufenen Allzeithochs halten. In den USA läuft die Corona-Impfkampagne weiter auf Hochtouren, doch scheint die Pandemie in anderen Teilen der Welt wieder unbarmherzig zuzuschlagen, was Anleger etwas vorsichtig agieren lässt - gerade angesichts der hohen Bewertungen.

So hat die japanische Regierung den Pandemie-Notstand für die Großräume Tokio und Osaka ausgerufen und in Indien gerät die Pandemie immer deutlicher außer Kontrolle. "Das ist ein klarer Stimmungsdämpfer und steigert die Verunsicherung signifikant. Es ist ein Weckruf an Investoren, dass wir es im Laufe des Jahres mit dem großen Risiko eines Wiederaufflackerns von Covid-19 zu tun haben werden", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management mit Blick auf Japan und Indien. Die Erwartung der globalen Konjunkturerholung werde daher etwas auf den Prüfstand gestellt, heißt es von anderer Seite. Auskunft könnte der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für März geben, der noch vor der Startglocke veröffentlicht wird.

April 26, 2021