MARKT USA/Wall Street zu Wochenbeginn freundlich erwartet

Nach einem von Corona-Sorgen geprägten Handel am Freitag sieht es für die Wall Street zu Wochenbeginn nach einer freundlichen Eröffnung aus. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 notiert 0,3 Prozent fester.

Einige Marktbeobachter rechnen in den kommenden Monaten mit Volatilität, da die Zentralbanken weltweit ihre Stimulierungsmaßnahmen, die die Märkte in die Höhe getrieben haben, zurückfahren. Zudem richten sich die Blicke gespannt auf die Entscheidung über den künftigen Vorsitzenden der Federal Reserve. Es wird erwartet, dass US-Präsident Joe Biden seine Entscheidung bekannt gibt, bevor er am Dienstagabend zu einer Urlaubsreise aufbricht. Im Rennen sind der jetzige Notenbank-Chef Jerome Powell und die Fed-Gouverneurin Lael Brainard.

Die neuen Corona-Einschränkungen in Teilen der Welt dürften die Anleger indessen nicht nachhaltig verschrecken. Beobachter verweisen darauf, dass die Maßnahmen nicht überraschend kommen und man daran bereits gewöhnt sei. Auch dürften die Restriktionen wegen den Impf-Fortschritten nicht mehr so lange anhalten, wie zuvor.

Die Aktie von Vonage Holdings macht vorbörslich einen Kurssprung um rund 26 Prozent. Ericsson will den Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für rund 6,2 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Konjunkturseitig steht der Chicago Fed National Activity Index für Oktober noch vor der Startglocke auf der Agenda. Zudem werden Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser ebenfalls für Oktober veröffentlicht. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.

November 22, 2021 06:22 ET (11:22 GMT)