MARKT USA/Wall Street zwischen Korrektur und Bärenmarkt

Nach dem Absturz des Vortages mit dem höchsten Tagesverlust des marktbreiten S&P-500 im laufenden Jahr und dem schlimmsten Tag der technologielastigen Nasdaq seit September 2022 steht die Wall Street am Dienstag vor einer kraftlosen Erholung. Der Aktienterminmarkt lässt einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt vermuten. Händler fragen sich, ob die hohen Abschläge zum Wochenbeginn einen kurzen Rücksetzer und damit eine Kaufgelegenheit bilden oder aber den Startschuss für eine längere Talfahrt geliefert haben. Dass der "Trump-Trade" - das Setzen auf eine wirtschaftsfreundliche Politik mit steigenden Unternehmensgewinnen und in der Folge anziehenden Aktienkursen - mindestens an Glanz eingebüßt hat, steht indes außer Frage. Investoren vertrauen offenbar nicht mehr uneingeschränkt dem Narrativ, dass US-Präsident Donald Trump tatsächlich keine Politik verfolgen wird, die dem Markt schaden könnte. Vielmehr mehren sich die Zweifel.

Die positive Nachricht sei, dass bislang noch keine Alarmglocken bei Konjunktur oder Unternehmensbilanzen zu vernehmen seien, heißt es im Handel. "Die Geschwindigkeit, mit der die Märkte in den letzten Tagen und Wochen gefallen sind, ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns in einer Korrektur und nicht in einem Bärenmarkt befinden. Korrekturen sind in der Regel sehr kurz und schnell, während Bärenmärkte länger dauern und ihre Bewegungen auf sehr kurze Sicht nicht so auffällig sind", macht Marktstratege John Creekmur von Creekmur Wealth Advisors Anlegern Mut.

Als Alarmzeichen werten Marktakteure die weiter sinkenden Renditen am Rentenmarkt, die Rezessionssorgen widerspiegelten. Am Dienstag geben die Renditen bei den längeren Laufzeiten weiter nach. Am Zinsterminmarkt war die Erwartung einer US- Zinssenkung im Mai zuletzt auf 50 Prozent geklettert, am Dienstag sinkt die Erwartung nun wieder ganz leicht.

March 11, 2025 06:28 ET (10:28 GMT)