MARKT USA/Wassertreten vor Zinsentscheid angesagt
Werte in diesem Artikel
Die Situation an der Wall Street am Dienstag ist praktisch die gleiche wie am Vortag. Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank herrscht weiterhin große Zurückhaltung. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent mit einer Zinssenkung, doch immer stärker rückt der künftige Zinspfad ins Bewusstsein der Akteure. Im Handel wird über eine "falkenhafte Zinssenkung" spekuliert mit einer Pause oder gar einem Ende des Zinssenkungszyklus nach Mittwoch.
"Alle Augen richten sich nun auf die Fed-Sitzung am Mittwoch, bei der eine Zinssenkung fest eingeplant ist - die eigentliche Frage ist aber, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht, wobei eine Pause der wahrscheinlichste nächste Schritt sein wird", erläutert Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Auch die im Wochenverlauf noch anstehenden Geschäftsausweise von Software-Entwickler Oracle und Halbleiterhersteller Broadcom werden als Hemmschuhe für Börsenakitivität genannt. Denn die Zahlenvorlagen könnten Hinweise auf die Geschäftsentwicklung im KI-Sektor liefern. Anleger suchten weiterhin nach jeder Rechtfertigung der aktuell hohen Bewertungen im Sektor, heißt es.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)
Nachrichten zu Broadcom
Analysen zu Broadcom
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Buy
|Craig Hallum
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.2019
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen