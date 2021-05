MARKT USA/Weitere Abgaben erwartet - Cisco enttäuscht mit Ausblick

Auch am Donnerstag deutet sich an der Wall Street eine Eröffnung mit negativen Vorzeichen an. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,5 Prozent. Das Protokoll der US-Notenbank hat gezeigt, dass die Fed-Mitglieder bei ihrer Sitzung im April den Wunsch signalisiert haben, einen Plan zur Reduzierung des massiven Anleihekaufprogramms bei einem der kommenden Treffen zu diskutieren.

Die Märkte dürften weiter volatil bleiben, bis weitere Wirtschaftsdaten ein klareres Bild lieferten, so Seema Shah, Chief Strategist bei Principal Global Advisors. "Ich glaube nicht, dass wir bis September wirklich etwas darüber wissen dürften, in welche Richtung sich die Inflation entwickeln wird, aber der Markt ist nicht in der Lage, so lange zu warten", fügt die Teilnehmerin hinzu.

Weitere Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung in den USA dürften die anstehenden US-Daten liefern. Neben den wöchentlichen Erstanträgen werden der Philadelphia-Fed-Index für Mai sowie der Index der Frühindikatoren für April veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten zeigt sich die Cisco-Aktie vorbörslich mit einem Minus von knapp 6 Prozent. Der Netzwerk-Spezialist schlug zwar in seinem dritten Geschäftsquartal 2020/21 bei Umsatz und bereinigtem Gewinn die Markterwartungen, verfehlte sie aber beim Gewinnausblick. Hintergrund ist die weltweite Chipknappheit, die höhere Preise zur Folge hat.

Daneben steht ein weiterer Börsengang auf der Agenda. Die American Depositary Shares (ADS) der Oatly Group AB, einem schwedischen Hersteller von Hafermilchprodukten, werden zu einem Ausgabepreis von 17 US-Dollar den Handel an der Nasdaq starten.

