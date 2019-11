MARKT USA/Weitere Abgaben mit eingetrübter Stimmung

Mit Abschlägen wird die Wall Street am Mittwoch zum Start erwartet. Nach der deutlichen Trendumkehr im Verlauf am Dienstag ist die Stimmung angeschlagen. Hauptgrund ist die wieder gestiegene Skepsis, ob die Gespräche zwischen China und den USA zum Handelskonflikt zu einem Ergebnis führen. Damit sind die Pläne der US-Regierung gefährdet, noch in diesem Jahr zu einem begrenzten "Phase-eins"-Abkommen zu gelangen. Mitte Dezember sollen zusätzliche US-Strafzölle auf chinesische Waren in Kraft treten, sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen. Ein Nebenthema ist die Geldpolitik der US-Notenbank und die Konjunkturlage, denn gegen Mittag New Yorker Zeit wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung publiziert.

Bei den Aktien brechen Urban Outfitters vorbörslich um gut 16 Prozent ein. Der Modeeinzelhändler verfehlte im dritten Quartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes.

Die Aktie von Lowe's dürfte ebenfalls im Blick stehen. Der Einzelhandelskonzern hat Quartalszahlen veröffentlicht und beim Ergebnis besser abgeschnitten als erwartet, beim Umsatz schlechter. Erste Indikationen sehen die Aktie 0,4 Prozent im Plus.

