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MARKT USA/Wenig Bewegung erwartet - Spannung vor Fed und Tech-Zahlen

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Visa Inc.
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Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Denn mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und Quartalszahlen von großen Technologie-Unternehmen stehen wichtige Impulse für den Markt an. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA wird erwartet, dass die Fed keine Zinserhöhung bekannt geben wird. Daher werden vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh mit erhöhtem Interesse bedacht, denn für die Sitzung im Dezember geht der Markt mehrheitlich von einer Anhebung des Zinsniveaus an.

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In den kommenden Tagen stehen zudem mit den Ergebnissen von Intel, Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet wichtige Geschäftszahlen auf der Agenda. Der KI-Sektor war am Vortag mit den Unterlagen zum Börsengang von Anthropic wieder stärker in den Fokus gerückt. Anthropic könnte dem KI-Sektor zu einem wesentlich klareren Bild verhelfen, sobald das Unternehmen an der Börse notiert sei, so Michael Field, Chefstratege für europäische Aktien bei Morningstar. Zudem scheine der Börsengang auf die Zeit nach den US-Zwischenwahlen gelegt worden zu sein, was bedeute, dass er nicht in den politischen Schlagzeilen untergehen sollte und von einer größeren Klarheit über die politische Richtung profitieren dürfte, ergänzt Field.

Für einen Impuls könnten möglicherweise die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für September, der Index des Verbrauchervertrauens für Oktober und die Neubauverkäufe für den September bekannt gegeben.

Daneben sorgt weiterhin die Berichtssaison für kräftigere Kursbewegungen. United Parcel Service hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, da die jüngsten Restrukturierungsbemühungen weiterhin Früchte tragen. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,2 Prozent. Im weiteren Verlauf folgen unter anderem noch Sherwin-Williams, Coca-Cola, Paypal, Boeing und Visa.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 06:48 ET (10:48 GMT)

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