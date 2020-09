MARKT USA/Wenig Bewegung zum Start in den Hexensabbat

Die Futures auf die Aktienindizes der Wall Street zeigen sich am Freitag wechselhaft und bewegen sich zwischen Gewinnen und Verlusten. Teilnehmer verweisen auf den vierfachen Verfall, den sogenannten Hexensabbat, an dem der Verfall von Terminkontrakten zu stärkeren Bewegungen nach oben und unten führen kann. Marktteilnehmer versuchen an solchen Tagen, Indizes und Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors verweist zudem darauf, dass es gegenwärtig eine ungewöhnlich hohe Zahl an Optionen auf Einzelwerte gebe, so dass auch deren Kurse und nicht nur die Indizes heftige Bewegungen vollziehen könnten, etwa bei den sehr populären und schwer gewichteten FAANG-Aktien aus dem Technologiesektor Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix und Alphabet. Sie zeigen bereits seit einiger Zeit im Zuge von Gewinnmitnahmen eine erhöhte Volatilität, nachdem sie monatelang nur nach oben marschiert waren. "Wir hatten all die leichten Gewinne", sagt Kassam: "Es wird für uns nun schwieriger, den Hügel weiter hinauf zu klettern."

Im Blick steht kurz nach Handelsstart der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan, der einen Aufschluss über den für die US-Ökonomie entscheidenden Konsum geben wird.

Unterdessen geht das politische Gezerre um ein weiteres staatliches Stimulierungspaket weiter, wie es immer wieder von der US-Notenbank angemahnt wird. Viele Teilnehmer sind enttäuscht, weil die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten festgefahren sind.

Bei den Einzelwerten schießen Sonoma Pharma um gut 12 Prozent nach oben, nachdem ein Flächendesinfektionsmittel des Unternehmens im Rahmen der Corona-Pandemie von der kanadischen Gesundheitsbehörde zugelassen wurde.

Derweil hat die Restaurantkette J. Alexander's das Schlimmste überstanden, wie CEO Mark Parkey verkündete. Im dritten Geschäftsquartal wird das Unternehmen voraussichtlich wenigstens einen ausgeglichen, vielleicht sogar einen leicht positiven Cashflow erzielen. Die Aktie springt um 14 Prozent.

