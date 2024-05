MARKT USA/Wenig Bewegung zum Wochenausklang - Fehlende Impulse

Werte in diesem Artikel

Nach der Rekordjagd am Donnerstag dürfte die Wall Street wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index erstmals die Marke von 40.000 Punkten überwunden, konnte dieses Niveau aber nicht behaupten und schloss sogar mit einem kleinen Minus. Auch der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes hatten neue Rekordstände erklommen. Zum Wochenausklang fehlen allerdings die Impulse. Während die Berichtssaison weitgehend vorbei ist, zeigt sich auch die Agenda der US-Konjunkturdaten sehr übersichtlich. Es wird nach der Eröffnung lediglich der Index der Frühindikatoren für April veröffentlicht.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten, vor allem aber die günstig ausgefallenen Verbraucherpreise, hatten die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank wieder verstärkt. Gleichwohl hat Fed-Chairman Jerome Powell zuletzt betont, dass die Zinsen noch für längere Zeit auf dem hohen Niveau bleiben dürften. Nachdem die Inflationsdaten drei Mal in Folge über den Erwartungen gelegen hatten, zeigten die Daten für April zwar in die richtige Richtung, doch dürfte die Fed einen anhaltenden Inflationsrückgang sehen wollen, bevor es zu einer Zinssenkung kommt. Der Markt geht aktuell von einer Reduzierung des Leitzinses im September aus.

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Im Blick könnte der krisengeschüttelte US-Flugzeughersteller Boeing stehen mit der am Berichtstag stattfindenden Hauptversammlung. Die Aktie verliert vorbörslich 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2024 05:42 ET (09:42 GMT)