MARKT USA/Wenig verändert - Didi Global und Biontech unter Druck

Wenig bewegt dürfte die Wall Street nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag in den Handel starten. Wegen des Nachholtermins für den Unabhängigkeitstag am vergangenen Sonntag fand am Montag kein Handel statt. Damit können sich die Indizes zumindest in der Nähe ihrer jüngsten Rekordhochs behaupten. Allerdings fehlen dem Markt nun weitere Impulse, so das sich der lethargische Handel bei niedrigen Umsätzen fortsetzen dürfte. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Die Blicke sind zudem bereits auf die Veröffentlichung des Notenbank-Sitzungsprotokolls am Mittwoch gerichtet. Hier erhoffen sich Investoren Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed.

"Es könnte einfach Zeit für eine kleine Verschnaufpause sein", sagt Chris Dyer, Direktor für globale Aktien bei Eaton Vance. "Viele der guten Nachrichten sind bereits eingepreist und ich denke, das macht es für die Aktienmärkte kurzfristig etwas schwieriger, noch weiter zu steigen."

Die am Berichtstag anstehenden US-Konjunkturdaten dürften dagegen keine größere Reaktion hervorrufen. Veröffentlicht werden der Markit-Einkaufsmanagerindex Service für Juni in der zweiten Lesung sowie der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von Biontech und Didi Global im Fokus stehen. Für die Biontech-Papiere geht es vorbörslich um 3,9 Prozent nach unten. Hier belasten Berichte aus Israel, wonach die Wirksamkeit speziell des Biontech-Impfstoffs gegen die Delta-Variante des Coronavirus nicht so hoch ist wie gegen vorige Varianten. Da Israel als "Weltmeister" bei der Durchimpfung der Bevölkerung gelte, werde auf deren Daten genau geschaut, heißt es.

Die Papiere des chinesischen Fahrdienstleisters Didi Global fallen um weitere 22,2 Prozent. Bereits am Freitag war es um über 5 Prozent nach unten gegangen. Auslöser der Kursschwäche war, dass der chinesische Internet-Regulierer Untersuchungen wegen Datensicherheitsbedenken begonnen hatte. Am Wochenende erfolgte dann eine Anordnung zur Löschung der Didi-App aus chinesischen Appstores.

