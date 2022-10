MARKT USA/Wenig verändert erwartet - Zögern vor Zahlen

Wenig verändert wird die Eröffnungstendenz an der Wall Street am Donnerstag erwartet. Teilnehmer rechnen mit einem zurückhaltenden Geschäft, weil die Technologiegiganten Apple und Amazon am Abend nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorlegen. Auch Intel ist dann an der Reihe. Am Vortag hatten enttäuschende Ergebniszahlen von Technologieunternehmen wie Alphabet und Microsoft den Markt gebremst und vor allem die Nasdaq-Indizes nach unten gezogen, am späten Abend nach Börsenschluss kam dann Meta mit enttäuschenden Zahlen.

Händler monieren, dass diese Unternehmen wegen ihrer hohen Bewertungen sehr anfällig für jegliche Anzeichen struktureller oder zyklischer Probleme seien. "Die Erkenntnis, dass die Macht der großen Technologieunternehmen nicht immun gegen die Konjunkturabschwächung ist, hat sich durchgesetzt. Die Hoffnungen haben sich zerschlagen, dass sie in dieser US-Gewinnsaison Widerstandsfähigkeit zeigen würden", sagt Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Lansdown.

Bereits vor Börsenstart werden Caterpillar, Honeywell, Merck & Co, McDonald's und Mastercard mit Quartalszahlen erwartet. Zudem wird das BIP für das zweite Quartal veröffentlicht.

Die Meta-Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kurseinbruch um ein Fünftel auf Zahlen. Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen. Die Ford-Aktie reduziert sich um 1,3 Prozent. Eine Abschreibung in Milliardenhöhe hat den US-Autobauer im dritten Quartal in die Verlustzone gedrückt.

