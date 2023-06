MARKT USA/Wenig verändert - Fehlende Impulse vor US-Notenbank

Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten. Der Handel dürfte erneut zurückhaltend verlaufen und die Indizes sich in engen Spannen um die Schlussstände des Vortages bewegen. Es fehlt weiter an Impulsen, die Blicke der Investoren sind unverändert auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Mehrheitlich erwartet der Markt weiterhin eine Zinspause der US-Notenbank.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist überschaubar, es wird lediglich die Handelsbilanz für April veröffentlicht. Leicht negativ werden neue Konjunkturdaten aus China gewertet. So sind die Exporte im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich gefallen. Auch die Importe gingen im Jahresvergleich erneut zurück.

Bei den Einzelwerten erholt sich die Coinbase-Aktie etwas von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am Dienstag das Krypto-Unternehmen verklagt. Die SEC ist der Auffassung, die größte US-Krypto-Plattform verstoße gegen die Regeln, die eine Registrierung als Börse und die Überwachung durch die Bundesbehörde vorschrieben. Bereits zu Wochenbeginn hatte die SEC die Kryptowährungsbörse Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die Coinbase-Aktie erholt sich vorbörslich um 3,4 Prozent - nachdem es an den vergangenen beiden Tagen um gut 20 Prozent nach unten gegangen war.

Daneben gab es noch vereinzelte Geschäftszahlen. So ziehen Dave & Buster's Entertainment um 3,3 Prozent an, nachdem die Themen-Restaurantkette die Gewinn-Markterwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Yext steigen um 19,1 Prozent, nachdem die Digitalplattform für die erste Periode die Markterwartung geschlagen hat. Zudem hob die Gesellschaft den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr an.

June 07, 2023